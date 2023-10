A Rifreddo aperte le prenotazioni per le "Notti delle Streghe"

In occasione della Sagra d’Autunno e Giornata Contadina 2023 di Rifreddo, la Proloco e il comune organizzano una manifestazione con bancarelle di qualsiasi tipologia tra cui commercianti, hobbisti, mercatino dell’usato, produttori provenienti dal mondo agricolo e prodotti locali. Non sono ammessi bancarelle di fast food e prodotti di panetteria, in quanto queste tipologie di prodotti sono gestiti dalla Proloco.

La stessa avrà luogo in piazza della Vittoria e per le vie del paese per tutta la giornata di domenica 22 ottobre 2023 e gli organizzatori fanno sapere che non ci sono limiti di misure delle bancarelle. La partecipazione all’evento avrà un costo di 5€ mentre l’iscrizione per la dovrà avvenire attraverso la mail proloco.rifreddo@gmail.com.

Andando più nel dettaglio l’edizione 2023 della sagra si caratterizzerà, oltre al mercatino, per l’esposizione di: capi di bestiame, trattori e macchinari agricoli d'epoca nonché per la possibilità di pranzare con il menù “Contadino” presso la tendostruttura in piazza della Vittoria a cura della Proloco di Rifreddo, attività per i più piccini, raduno equestre e la premiazione degli allevatori locali. Non mancheranno poi le caldarroste a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rifreddo, i laboratori e gonfiabili per bambini, le corali itineranti ed una buona dose di cioccolata calda e vin brulè per tutti. Per maggiori informazioni contattare il 393/4871813.

Nel medesimo weekend di venerdì 21 e sabato 22 per le “Notti delle Streghe 2023” ci sarà la possibilità di partecipare al mercatino: gli organizzatori fanno sapere che per queste due giornate saranno ammessi soltanto banchi inerenti a tematiche legate alla magia, streghe, horror ed all'occulto oppure che si caratterizzino per la commercializzazione di prodotti tipici. Le iscrizioni vanno fatto sempre attraverso ersi la mail della Proloco e la partecipazione ha un costo di €10.

“Anche quest’anno - riporta il vicesindaco Elia Giordanino- le Notti dell Streghe raddoppiano il loro appuntamento proponendo lo spettacolo di Terrore nel Borgo per le serate di venerdì e Sabato. Non mancheranno inoltre spettacoli in piazza e appuntamenti di ristorazione a cura della Proloco di Rifreddo, oltre ai party stregati fino a tarda notte. Alla domenica ci sarà la Sagra d’Autunno e Giornata contadina, oltre alla camminata stregata sul Mombracco”.

In concomitanza sono aperte le prenotazione per il percorso “Terrore nel Borgo”. Terrore nel borgo per l’anno 2023 non avrà alcun biglietto di ingresso. Ogni persona effettuerà un offerta libera a partire da due euro. Il sistema di prenotazione prevede la possibilità di prenotare ad un’ora prestabilita ovvero alle 20, 21 e 22 sia per venerdì 20 ottobre che per sabato 21 ottobre. Scelto l’orario si accederà al percorso in base all’ordine di arrivo. Saranno prenotabili 500 biglietti per ogni fascia oraria.

Le prenotazioni potranno avvenire via mail all’indirizzo prenotazionestreghe@gmail.com sia presso i seguenti punti raccolta fisici

1) Comune di Rifreddo Via Vittorio Emanuele II, 1 Rifreddo (cn) telefono 0175.260022

2) L’Angolo fiorito – P.zza Cesare Battisti, 5 – Sanfront (cn) telefono 345.0114071

Si precisa che la registrazione della prenotazione sarà garantita con la risposta affermativa alla mail inviata e che tale mail di risposta andrà presentata in sede di ingresso al percorso di Terrore nel borgo. In alternativa alle suddette modalità di prenotazione è possibile prenotare via messaggio Whatsapp al numero 351 585 3270. Anche in questo caso la prenotazione verrà confermata ed il messaggio di conferma dovrà essere presentato il sede di accesso alla manifestazione.