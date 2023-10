Iscriviti al nuovo corso base di salsa e bachata a Cuneo

La nuova stagione del ballo sociale all'Imperial Dance è iniziata in modo sorprendente e in meno di 25 giorni, sono stati avviati due corsi base di salsa e bachata. Il ballo è una forma di espressione artistica che unisce persone di diverse età e background in un'unica passione. È una lingua universale che tutti possono imparare e apprezzare.

Il terzo corso base di salsa e bachata inizierà il giovedì 19 ottobre alle ore 21:00. È aperto a tutti, principianti e ballerini con un po' più di esperienza. Se hai già partecipato ai corsi precedenti, questo è il momento perfetto per consolidare le tue competenze e imparare nuovi movimenti. Se sei un principiante assoluto, non preoccuparti, i nostri istruttori esperti saranno lì per guidarti passo dopo passo.

L'Imperial Dance di Cuneo è la scelta giusta per chi vuole esplorare il coinvolgente mondo della salsa e della bachata. Con oltre 8 anni di esperienza nell'insegnamento della danza, hanno introdotto con successo oltre 1.500 principianti a questi balli coinvolgenti.

Il metodo di insegnamento garantisce un'esperienza di apprendimento efficace e divertente, guidata da istruttori esperti. Unisciti a loro per scoprire come ballare possa essere un viaggio emozionale che aumenta la fiducia in sé stessi, l'energia e l'armonia con la musica.

In più devi sapere che

puoi partecipare alle lezioni anche se non hai un partner: la nostra comunità ha sempre partner di ballo più esperti che balleranno con te;

oltre alla lezione tecnica potrai partecipare gratuitamente alle pratiche guidate, dei momenti dedicati alle prove dove TUTTI ballano con TUTTI e nessuno resta escluso;

verrai invitato ai nostri grandi eventi, delle feste organizzate esclusivamente per i nostri allievi in cui potrai mettere in pratica quanto imparato divertendoti e scoprendo tante nuove amicizie.

Prenota adesso una prova gratuita: https://wa.me/393403311994 che si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 21:00 presso la sede Imperial Dance in via della Motorizzazione 52B (Frazione Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.

Chiama il 340-3311994 per ulteriori informazioni o visita il sito https://www.imperial-dance.it/