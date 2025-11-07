A Savigliano due laboratori in programma alla sartoria sociale di Oasi Giovani

Tempo di dar sfogo alla creatività con ago e filo, e non solo, alla sartoria sociale “Oasi del cucito” di Oasi Giovani. Sono in programma due laboratori nella nuova sede di corso Roma 119.

Il primo si terrà mercoledì 26 novembre, dalle 18 alle 20, e sarà dedicato alla creazione di una tote bag invernale. Si tratta delle capienti e pratiche borse con manici, diventate in breve tempo sia un'alternativa alle borse di plastica che un accessorio di moda.

Il secondo andrà invece in scena sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 17: sarà un laboratorio per bambini con genitori e nonni dedicato alla creazione di un addobbo per le festività natalizie.

Per le iscrizioni, già aperte, è possibile contattare, anche via whatsapp, il 353. 3862694. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet di Oasi Giovani.