Il presidente Robaldo alla Scuola Forestale di Ormea per le celebrazioni dei 40 anni di fondazione

Questa mattina, giovedì 6 novembre, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha partecipato, presso l’Aula Magna della Scuola Forestale di Ormea, al convegno dedicato all’economia, alla cultura finanziaria e alla memoria delle professoresse Cinzia Benedetto e Daniela Garelli, in occasione della celebrazione dei 40 anni dalla fondazione dell’istituto.

La mattinata si è aperta con i saluti delle autorità e la consegna delle borse di studio intitolate alle due docenti scomparse, istituite per valorizzare l’impegno e il merito degli studenti. A seguire si è svolto il convegno “Il linguaggio della finanza tra Storia e Innovazione: Chiarezza e Trasparenza per una corretta gestione”, curato dal dottor Massimo Lucco Borlera, economista e analista finanziario con esperienza internazionale, e introdotto dal professor Ugo Benedetto.

Nel suo intervento, il presidente Robaldo ha sottolineato come la Scuola Forestale di Ormea rappresenti un presidio formativo di eccellenza, capace di unire tradizione e innovazione e di contribuire in modo concreto alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni.

"Desidero rivolgere i miei complimenti alla Scuola Forestale di Ormea innanzitutto per il bellissimo evento organizzato a Narzole, un’iniziativa che testimonia l’impegno e la vivacità di una realtà formativa unica nel suo genere.

La consegna delle borse di studio rappresenta un ulteriore momento che merita di essere sottolineato: non è affatto scontato che le famiglie scelgano di premiare chi si distingue per impegno e costanza nello studio, e questo rende il gesto ancora più significativo.

Molto apprezzabile è anche la scelta di dedicare il convegno di oggi a temi economici e finanziari: spesso li percepiamo come argomenti lontani, ma in realtà toccano da vicino la vita di ciascuno di noi e la formazione dei giovani cittadini.

Come Provincia di Cuneo continueremo a essere al fianco della Scuola Forestale di Ormea, un vero fiore all’occhiello del nostro territorio, che non ha eguali a livello locale e vanta pochi esempi simili anche sul piano nazionale".



