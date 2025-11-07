Al via gli incontri online sull’alimentazione complementare promossi dall’ASL CN2

L’alimentazione complementare, in passato indicata come “svezzamento“, rappresenta il momento in cui il latte non copre più i fabbisogni del bambino e quindi è necessario inserire altri alimenti per poter soddisfare tutte le esigenze nutrizionali per un corretto accrescimento. Inoltre, adottare tagli sicuri è fondamentale per prevenire il rischio di soffocamento.

“Alimentazione Complementare” è un’iniziativa dei dietisti della S.C. SIAN, condivisa con il personale della Pediatria dell’ASL CN2, che nasce dall’esigenza di voler informare correttamente le famiglie che si approcciano a questa fase tanto breve quanto fondamentale per il bambino.

Gli incontri, online e gratuiti, si terranno periodicamente. Le prime due date saranno: mercoledì 17 Dicembre ore 14,30-16 e mercoledì 28 Gennaio ore 14,30-16

Per iscriversi è sufficiente inquadrare il QR-code qui sotto, inserire i dati richiesti e selezionare la data desiderata.