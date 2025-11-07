Continuano gli appuntamenti di "Camminare insieme": Pina De Simone spiegherà "L'altro: una storia da costruire insieme"

Penultimi due appuntamenti per il corso "Costruire relazioni", che venerdì 7 novembre alle ore 21 propone un incontro dal titolo "L'altro: una storia da costruire insieme". La relatrice sarà la professoressa Pina De Simone, docente di Filosofia della Religione a Napoli.

L'appuntamento, nel salone della Parrocchia San Paolo, affronterà un tema centrale della riflessione contemporanea: come rapportarsi all'alterità in una società sempre più multiculturale e pluralista.

La professoressa De Simone esplorerà le radici profonde dell'incontro con l'altro, proponendo percorsi di dialogo che superino pregiudizi e paure per costruire insieme una storia di convivenza autentica.

Il corso proseguirà il 14 novembre con Vittorio Bosio del Centro Sportivo Italiano.

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.