Corso di Assistente familiare in partenza a Dronero

La professione di assistente familiare richiede competenze specializzate.

La formazione è fondamentale per acquisire le competenze necessarie a svolgere questo lavoro in modo professionale e qualificato. AFP propone il corso di “Assistente familiare” che inizierà ad ottobre 2023, al CFP di Via Meucci, 2 a Dronero ed è rivolto a DISOCCUPATI.

Il corso consente di acquisire le competenze per lo svolgimento di attività di aiuto e di assistenza a persone in stato di bisogno presso il loro domicilio.

Gli allievi saranno in grado di svolgere attività di carattere domestico e di assistenza alla persona, di supporto alla vita di relazione, di accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari e sociali, di collaborazione con gli altri professionisti e i familiari coinvolti.

L’attestato di qualifica di Assistente familiare permette il riconoscimento dei crediti formativi per il corso di Operatore Socio-Sanitario (OSS), previo superamento della selezione d’ingresso.

I posti sono limitati

Sito: www.afpdronero.it

Contattaci a Dronero: 0171-918027

E-mail: segreteria.dronero@afpdronero.it