Tutto pronto per la festa dei donatori Avis Cuneo

Domenica 22 ottobre si terrà la festa dei donatori di Avis Cuneo, con la consegna delle benemerenze a coloro che hanno raggiunto al 31 dicembre 2022 particolari traguardi nel numero di donazioni. Soci, familiari e simpatizzanti sono tutti invitati a partecipare, come da invito presente sul giornalino già spedito a tutti i donatori.

La giornata si aprirà alle 11 con la Santa Messa presso la parrocchia di Santa Maria di Peveragno, in via della chiesa n. 8.

Si proseguirà con l’aperitivo e il pranzo sociale alle 12.30 presso il ristorante SMAC di Peveragno, via san Giorgio n. 36.

La giornata si chiuderà poi con la consegna delle benemerenze e intrattenimento musicale.

La partecipazione è gratuita per i donatori con 50, 75, 100 e superiori alle 120 donazioni; la quota è invece di 15 euro per i donatori con 8 e 16 donazioni; 10 euro per i donatori con 36 donazioni.

Per i familiari e i simpatizzanti la quota è di 35 euro a testa; per i bambini dai 3 ai 12 anni 15 euro.

Le prenotazioni sono obbligatorie per tutti e saranno raccolte in sede con pagamento anticipato entro il 18 ottobre 2023 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure, per la partecipazione gratuita, è necessario telefonare allo 0171.66288 lasciando nominativo e recapito telefonico.