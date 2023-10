Domani va in scena “PaesanAinpiazzA” 2023

Domani, così come vuole la tradizione che la colloca in concomitanza con la terza di ottobre, è in programma “PaesanAinpiazzA”, la rassegna dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e della zootecnica locale nata come “Fiera dei Santi” e giunta quest’anno alla 25^ edizione.

Dalle ore 8, sul Lungo Po, ci sarà l’affluenza delle mandrie e l’apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino con esposizione dei mezzi agricoli. Su Piazza Piave, Piazza Statuto, Piazza Vittorio Veneto, Via Monviso, Via Roma, Via Nazionale e Via Po si terrà invece l’apertura della fiera mercato del commercio e dei piccoli frutti locali e del mercatino dell’usato.

Alle ore 10, ancora sul Lungo Po, avverranno la benedizione dei capi di bestiame, l’inaugurazione con taglio del nastro della rassegna, alla presenza delle autorità locali, che premieranno gli allevatori e agricoltori presenti all’evento.

Nell’area allevatori, poi, alle 12.30, verrà servito il pranzo a base di polenta e spezzatino, cucinato dagli ormai infaticabili cuochi del Gruppo Alpini di Paesana.

Alle ore 16.30, nella sala incontri di via Roma, ci sarà la premiazione del “Concorso PaesanAinpiazzA” riservato alla scuola dell’infanzia e alle scuole elementari del paese. Durante tutto l’arco della manifestazione, il Lungo Po ospiterà il“battesimo della sella” e l’intrattenimento per i più piccoli a cura di Redskin Ranch, il “battesimo della sella” e la dimostrazione di mascalcia a cura di FlyRanch, nonché l’esibizione di kung-fu con la Scuola Touei-chou kung-fu “M. Baglieri” del maestro Gianluca Miolano e esibizione di ginnastica ritmica dell’Associazione “ASD Relevè”.

In Piazza Statuto, stazionerà lo stand “truccabimbi” della locale sede della Croce rossa. Piazza Vittorio Veneto ospiterà un’area dedicata all’intrattenimento dei più piccini, e non solo, a cura dell’Oratorio parrocchiale di Paesana e “La piazza dei balocchi”, in collaborazione con Valle Varaita Gioco Legno e Cooperativa artigiana di Brossasco.

Sempre nella stessa piazza, intrattenimento con la scuola di circo a cura di “Fuma che n’duma”. In Via Po, sarà la volta dell’intrattenimento musicale con musica dal vivo con la paesanese Sara Mariotta.

In Via Nazionale, nei pressi di “Piazza GB Mattio”, i mastri “mundajè” degli “Amici di Croesio” – così come vuole la tradizione – distribuiranno quintali di caldarroste. Piazza Piave sarà il palcoscenico naturale di giochi di prestigio e giocoleria con il clown “Bistecca”, luna park e castelli gonfiabili e (sotto l’ala coperta) musiche occitane con il gruppo “Trigolet”.

Dal campo sportivo comunale decollerà e atterrerà l’elicottero della Heliwest, a bordo del quale si potranno fare sorvoli panoramici della durata di circa 10 minuti (a pagamento: 70 euro adulti, 50 bambini – prenotazioni 3486375068 oppure commerciale@heeliwest.it).

Durante la giornata, nell’area fieristica, numeri di magia itinerante con il mago illusionista “Bingo show” e canti spontanei itineranti con “Gli allegri suonatori”.