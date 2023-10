La diffusione del Francescanesimo e l’arrivo dei “cordiglieri” in Piemonte

Domenica 22 ottobre alle ore 21, presso il Monastero della Stella, Saluzzo, si terrà nell’ambito del Marchesato opera Festival il concerto dal titolo SIA LAUDATO SAN FRANCESCO, con l’ensemble Vocale e Strumentale Gli Invaghiti.

Creso, l’ultimo re della Lidia, ebbe fama di essere uomo di una ricchezza divenuta proverbiale, della quale però il saggio legislatore ateniese Solone fece emergere l’inconsistenza durante un presunto dialogo, reso memorabile da Erodoto. La relazione di conseguenzialità tra il possesso di beni e il raggiungimento della felicità viene qui spezzata, ricorrendo all’argomento della volubilità della fortuna e della impotenza delle ricchezze di fronte alla imprevedibilità della morte. Questo topos accompagna, come un fiume carsico, una considerevole parte del pensiero antico, per convergere nel messaggio evangelico con la sua condanna delle ricchezze e della tirannia a cui inesorabilmente conducono chi in esse confida.

Nel Medioevo dei commerci rinati e della moneta che gli scaltri commercianti delle Repubbliche marinare apprendevano a moltiplicare, San Francesco, alter Christus, fa della rinuncia radicale e definitiva ai beni terreni la condizione fondante una vita autentica. Nella basilica inferiore di Assisi mani di scuola giottesca hanno tradotto in termini sponsali tale rinuncia: Povertà è una donna in abiti logori, ai piedi i rovi e alle spalle le rose, che porge la propria mano al giovane Francesco, in un gesto di dedizione irreversibile e fedele. Un potente messaggio che la musica fa risuonare.

Nata da un'idea di Fabio Furnari nel 2008, insieme all'associazione che porta lo stesso nome, la formazione vocale e strumentale de Gli Invaghiti promuove la diffusione di antiche partiture e ricostruzioni storiche che affrontano i repertori dell'immenso patrimonio musicale europeo e dell'area mediterranea.

Gli Invaghiti sono Nadia Caristi, Maria Parolini, soprani, Alessandro Carmignani, controtenore, Fabio Furnari, tenore e direzione, Leonardo Castellani, tenore, Massimiliano Limonetti, flauti, ciaramella, gaita galiziana, Massimo Sartori, liuto, flauti diritti, symphonia, viella da gamba, Donato Sansone, flauti diritti e di corno, saz, salterio, arpa, symphonia, percussioni, Luisa Besenval, Ivana Negro, Agata Sartori, Alessia Zampieri, chorus Gli Invaghiti

Il Marchesato Opera Festival è organizzato dall'Associazione Gli Invaghiti Ets, in collaborazione con la scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, nella nuova Direzione Artistica affidata a Fabio Furnari.

Il Festival è sostenuto dal Comune di Saluzzo.

Per informazioni Scuola APM, tel. 0175.47031 - apm@scuolaapm.it