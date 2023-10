Davide Calgaro racconta i suoi vent’anni al Festival dei Luoghi Comuni di Cuneo [VIDEO]

Davide Calgaro, giovanissimo stand up comedian, venerdì 20 ottobre alle ore 21 porterà in scena sul palco del teatro Toselli di Cuneo il suo monologo “Venti Freschi” in occasione del Festival dei Luoghi Comuni 2023, organizzato dall’associazione culturale Cuadri.

Milanese di origine e classe 2000, Davide racconterà al pubblico che cosa significa avere vent’anni e le sfide che un ragazzo della generazione Z, proprio come lui, deve affrontare, tra cui quella di andare a vivere da solo.

Già all’età di nove anni Davide sapeva che il teatro e il cinema sarebbero stati suoi compagi di vita. A 15 anni comincia a scrivere e provare monologhi comici nei laboratori di Zelig e nelle serate di stand up comedy milanesi. Vince diversi premi nei festival di cabaret, tra cui il primo posto al Festival di Martina Franca. Nel 2017 esordisce in televisione con 'Stand Up' su Comedy Central, il canale 124 di Sky. Negli anni successivi lavora in televisione per Zelig e Colorado e porta in scena il suo primo spettacolo dal titolo "Questa casa non è un albergo". Nel 2020 escono "Odio l'estate", ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo nel quale interpreta il figlio di Aldo, "Sotto il Sole di Riccione" su Netflix nel quale interpreta Furio e "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1 in cui interpreta Jacopo. Nel 2021 è nel cast fisso di Zelig su Canale 5 e in tour col nuovo spettacolo “Venti Freschi”.

Biglietti in prevendita su Eventbrite e sul sito internet dell’iniziativa www.festivaldeiluoghicomuni.it