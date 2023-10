A Chiusa di Pesio torna la Festa del Re Marrone: venerdì l'inaugurazione al Parco del Marguareis

La 25esima edizione della Festa del Re Marrone, in programma il prossimo fine settimana a Chiusa di Pesio, si apre venerdì 20 alle 21 nella sala incontri del Parco Naturale del Marguareis, in via Sant’Anna, con il convegno “Dalla pianta al piatto” organizzato dall’amministrazione comunale e da La Chiusana, l’associazione di valorizzazione del Marrone di Chiusa di Pesio e delle castagne della Valle Pesio.