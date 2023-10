Al Castello di Racconigi un evento sul primato piemontese delle piante officinali

L’unico evento fieristico interamente dedicato alla coltivazione, alle tecnologie per la prima trasformazione delle piante officinali e dei loro derivati primari e allo sviluppo del mercato internazionale delle spezie e delle materie prime erboristiche. Questa, in breve, la filosofia di Spices & Herbs Global Expo, la manifestazione dedicata alla filiera delle piante aromatiche e medicinali, inserita all’interno del più ampio salone espositivo di MacFrut 2024, in scena al Rimini Expo Centre l’8, il 9 e il 10 maggio 2024.

Un punto di incontro internazionale per produttori, trasformatori, tecnici e professionisti del commercio, che vivrà un apposito evento di avvicinamento il prossimo 27 ottobre alle ore 9.30 nella Sala Conferenze del Castello di Racconigi, grazie all’incontro “Piante officinali: primato Piemonte”, promosso da Spices & Herbs Global Expo e da MacFrut 2024 in collaborazione con l’associazione Le Terre dei Savoia, Erboristeria Domani e la Federazione Italiana Produttori di Piante Officinali. Un momento di approfondimento e di confronto a cui prenderanno parte, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 circa, Valerio Oderda (presidente associazione Le Terre dei Savoia), Luigi Bianchi (direttore Cesena Fiera, “MacFrut / Spices & Herbs Global Expo, la nuova proposta fieristica professionale per lo sviluppo del comparto”), Andrea Primavera (presidente FIPPO, “Il mercato delle materie prime officinali: crisi o crescita?”), Stefano Bona (professore associato DAFNAE Università degli Studi di Padova, “Innovazione tecnologica in campo: le officinali nell’agricoltura 4.0”) e Claudia Sepertino (coordinatrice Dipartimento Ainem Neuromarketing Olfattivo, “Nuova valorizzazione dei prodotti naturali: il marketing sensoriale”).

Farà seguito la tavola rotonda “La filiera officinale in Piemonte tra antiche tradizioni e nuove tendenze” incentrata sulle aziende e sui progetti in corso di svolgimento, sugli elementi critici della filiera, sugli obiettivi e sulle aspettative future. Interverranno in tal senso, sotto la moderazione di Demetrio Bonelli di ERBORISTERIA Domani, Sara Chialva (Azienda Agricola Chialva), Valerio Galeazzo (Erbe Aromatiche Pancalieri), Renato Suria (Azienda Agricola Ca’ de Soria), Luca Fasano (Valverbe), Ezio Camissassa (Aulina) ed Elena Cerutti (Associazione Le Terre dei Savoia).

Al termine della mattinata, aperitivo e buffet per tutti i presenti. Partecipazione gratuita previa registrazione al seguente link: https://bit.ly/45AHiDN. Per maggiori informazioni: info@spicesexpo.it; telefono 0547.317435.