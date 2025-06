Ad Alba si presenta il libro "Una crociera sensoriale - Appunti sparsi".

L'associazione Nel Viale, in collaborazione con APRI Asti (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti), organizza venerdì 27 giugno alle ore 20:30 la presentazione del libro "Una crociera sensoriale - Appunti sparsi".

L'autrice Renata Sorba, non vedente da oltre vent'anni, ha deciso di raccontare la propria esperienza per dimostrare come anche un disabile visivo possa godersi il piacere di una crociera in mezzo al mare, nonostante le limitazioni imposte dalla patologia oculare.

La stessa Sorba in persona dialogherà nel salone polifunzionale di Viale Masera con Isabella Dell'Aera, presidente del Comitato di Quartiere Masera, che da anni anima i cosiddetti "I tetti blu". Ingresso libero.