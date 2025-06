Evento strategico per le pubbliche amministrazioni al Centro Incontri della Provincia di Cuneo

Giovedì 26 giugno, il Centro incontri della Provincia (corso Dante 41 a Cuneo) ospiterà due importanti eventi rivolti ai sindaci, ai Segretari Comunali, ai Responsabili ammnistrativi e ai Responsabili della transizione digitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni della Granda.

Nella mattinata, dalle 10 alle 12,30, l'evento "Insieme per il Territorio - Cuneo | CDP come partner strategico delle pubbliche amministrazioni" sarà dedicato agli strumenti che Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione degli Enti Locali per accompagnarli nel percorso di sviluppo del territorio. AI saluti istituzionali, che saranno portati dal Presidente della Provincia Luca Robaldo, dal Presidente di Fondazione CRC Mauro Gola e dal Responsabile Relazioni Business PA di CDP Gianluca Manca, seguiranno gli interventi tecnici degli esperti di Cassa Depositi e Prestiti.

Alessandro Crocco e Giulia Grati, dell'area Relazioni Business PA Nord Ovest, relazioneranno sul tema dei finanziamenti di CDP a sostegno degli investimenti degli Enti. A seguire, il Responsabile Competence Center Rigenerazione Urbana e Infrastrutture, Massimo Pulce, illustrerà gli scenari e il supporto consulenziale offerto da CDP in ambito di rigenerazione urbana. Per partecipare alla sessione del mattino è possibile registrarsi al link https://forms.gle/qxP9tnrJt5MQJ3jn9

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 15,30, il tema sarà invece quello della transizione digitale, con la presentazione della "WEB APP-Amministrazione trasparente per il cittadino, frutto delle attività svolte da un gruppo di lavoro composto da funzionari e dirigenti di Unioni di Comuni, Comuni e Regioni nell'ambito del Progetto "Italie", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Obiettivo dell’incontro è illustrare uno strumento di supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il rafforzamento della trasparenza e della prevenzione della corruzione, oltre che dell’efficienza. Al benvenuto del Presidente Robaldo e al saluto del Presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero, seguirà l'apertura dei lavori da parte di Giovanni Vetritto, Direttore Generale del Dipartimento Affari Regionale e responsabile del progetto Italie.