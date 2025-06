“Storie Destate” a Saluzzo: torna la commedia “Il lupo perde il pelo…” con il Teatro del Marchesato

Prosegue con entusiasmo la rassegna estiva “Storie Destate”, curata dal Teatro del Marchesato, che torna con il terzo appuntamento in programma per sabato 28 giugno alle ore 21.30. Anche questa serata si terrà nell’incantevole cornice del cortile della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM, in via Volta 35.

Protagonista della serata sarà la stessa compagnia del Teatro del Marchesato, che porterà nuovamente in scena la brillante commedia “Il lupo perde il pelo…”, diretta da Lionello Nardo. Lo spettacolo, già proposto con successo nel mese di marzo all’interno della stagione invernale del teatro, ha conquistato il pubblico con il suo ritmo vivace e la comicità intelligente. Si tratta di una commedia ricca di equivoci e situazioni esilaranti, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, rendendola un appuntamento ideale per tutta la famiglia.

La trama ruota attorno a John, un uomo che conduce una doppia vita matrimoniale dalla quale sono nati due figli. Le cose si complicano quando i due ragazzi si incontrano online e decidono di vedersi dal vivo. A quel punto, John, con l’aiuto del suo inseparabile amico Stanley, farà di tutto per salvare entrambe le sue relazioni e mantenere nascosto il suo segreto.

La rassegna “Storie Destate” si concluderà sabato 5 luglio con l’ultimo evento in calendario: “Aulularia” di Plauto, messa in scena dalla compagnia La Ribalta di Novara. Questo giovane gruppo teatrale reinterpreterà l’opera del celebre autore latino con uno stile ironico e l’aggiunta di elementi musicali e teatro fisico, offrendo un’esperienza originale e coinvolgente.

È consigliata la prenotazione, poiché i posti disponibili sono limitati e non numerati. Per riservare un posto, è possibile contattare telefonicamente o via WhatsApp il numero 3336979063. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso la sede del Teatro del Marchesato. La rassegna è realizzata con il patrocinio del Comune di Saluzzo e di Terres Monviso.