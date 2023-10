Omicidio di Nada Cella, la Procura è certa: l'assassina è Annalucia Cecere

Secondo la Procura fu Annalucia Cecere ad uccidere Nada Cella. E il commercialista Marco Soracco, titolare dello studio nel quale lavorava la Cella, trovò la donna nell'ufficio immediatamente dopo il delitto.

Questo l'ultimo colpo di scena nell'interminabile vicenda avvenuta il 6 maggio 1996 a Chiavari a conclusione delle indagini per la quale è accusata la Cecere, che ora abita a Mellana di Boves.

Il caso, lo ricordiamo, fu riaperto dalla criminologa Antonella Pesce Delfino, mai convinta della bontà delle prime indagini. In particolare, Pesce Delfino scoprì la testimonianza di una donna che disse di aver visto proprio la Cecere sotto lo studio di Soracco mentre si allontanava nell'ora del delitto con il suo motorino.

Motorino che due anni fa fu rinvenuto nel garage di Mellana e posto sotto sequestro: alla fine non si scoprirono tracce di sangue. Nulla anche la prova del Dna, ma nonostante questo la procura è convinta che l'assassina sia proprio la Cecere.

Il movente? "motivi di rancore e di gelosia verso la vittima”, sostengono gli inquirenti, per i quali la "frequentazione saltuaria" tra la Cecere e Soracco non sarebbe stata tale. Su questo punto il professionista genovese ha sempre negato.

Dunque, Soracco sarebbe stato pienamente a conoscenza della colpevolezza di Annalucia Cecere e per questo per lui l'accusa ora non è più solo di false informazioni, ma della ben più pesante contestazione di favoreggiamento. Stessa imputazione per la quale è accusata anche la mamma, Marisa Bacchioni.

La pm Gabriella Dotto e gli uomini della squadra Mobile di Genova hanno notificato l'avviso di conclusione indagini ad Anna Lucia Cecere quale persona sottoposta a indagini in ordine al delitto di omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi ai danni di Nada Cella.

La donna, assistita dall'avvocato Giovanni Roffo, ha 20 giorni di tempo per farsi interrogare.