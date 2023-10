Filler labbra: cinque cose da sapere su uno dei trattamenti più di tendenza del momento

Sono attualmente tra i trattamenti più richiesti nei centri estetici, ma ciò non basta a evitare che circolino falsi miti sui filler labbra e non confonderli con altri trattamenti simili nei risultati. Per chi sta pensando di sottoporvisi in prima persona e per i semplici curiosi, ecco allora cinque cose fondamentali da sapere sui filler alle labbra.

Cinque cosa da sapere su cosa sono e come funzionano i filler alle labbra

La prima è che effetto hanno. I filler labbra sono generalmente noti per dare volume alle labbra quando sono naturalmente troppo sottili o tendono a svuotarsi con l’invecchiamento. Non tutti sanno, però, che si può ricorrere allo stesso trattamento anche per modificare la forma delle labbra quando risulti asimmetrica, non particolarmente armonica con il resto dei lineamenti o sgradita al paziente. Tra le piccole imperfezioni che si possono correggere con i filler labbra ci sono, poi, anche le rughe d’espressione e i primi segni che l’avanzare dell’età lascia sul contorno labbra e che rischiano di dare un aspetto più vecchio al viso.

Quanto detto fin qua basta per capire che, a dispetto del nome e al contrario di quanto si potrebbe immaginare, i filler labbra non sono un trattamento riservato solo alle labbra in senso stretto ma possono essere effettuati, a seconda delle necessità e su valutazione dell’esperto a cui ci si rivolge, in tutta la zona periorale. Intervenendo sugli angoli della bocca, per esempio, si può contrastare quella sorta di effetto gravità che con il passare del tempo fa abbassare le guance e rende automaticamente l’espressione più triste. Un trattamento filler alla zona del prolabio – le due linee verticali che congiungono le labbra al naso – è indicato, invece, a tutte le età quando si intende dare un aspetto più sensuale alla propria bocca.

A seconda della zona in cui si interviene e degli effetti che si cercano di ottenere può essere più indicato ricorrere a una tipologia di filler labbra o un’altra. I filler labbra riassorbili e in particolare i filler labbra all’acido ialuronico sono la scelta d’elezione per chi desidera un risultato quanto più naturale e armonico possibile; non mancano però altre alternative soprattutto per chi sia alla ricerca di soluzioni più durature.

Uno degli aspetti su cui è più facile sbagliarsi e che è importante valutare attentamente fin da subito, del resto, è proprio quanto durano i filler labbra. Se si tratta di filler dermici il risultato è quasi sempre temporaneo dal momento che il materiale di riempimento viene naturalmente metabolizzato e riassorbito dalla pelle. Come e soprattutto quanto velocemente ciò avviene cambia di persona in persona, oltre che a seconda ancora della tipologia di trattamento a cui ci si è sottoposti: è difficile stimare, per questo, la durata media dei filler labbra che in qualche caso può superare l’anno e in altri essere di appena pochi mesi.

Un’ultima informazione utile da conoscere sui filler alle labbra è che sono un trattamento completamente indolore: non solo vengono applicati attraverso aghi molto sottili e microcannule, infatti, ma spesso hanno nella formulazione anche componenti come la lidocaina che fungono da anestetico locale. Nella maggioranza dei casi anche immediatamente dopo la seduta di filler labbra non si noterà, insomma, che un lieve arrossamento.