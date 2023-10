Bra: dal cilindro del Caffè Letterario esce la serata perfetta, grazie al Mago Sales [FOTO]

Stupore e meraviglia. Dal cilindro del Caffè Letterario è uscita la serata perfetta, grazie alla simpatia del Mago Sales, al secolo don Silvio Mantelli. Giovedì 19 ottobre il sacerdote salesiano si è presentato alla libreria Crocicchio di Bra con due valigie, le stesse con cui gira il mondo, armato di trucchi sbalorditivi e un ambizioso progetto: far sorridere i bambini nei paesi più in difficoltà.

Si è aperta così la 6ª edizione del Caffè Letterario, finalmente in presenza di pubblico dopo gli anni volati via a causa della pandemia. «Una luce in fondo al tunnel che si aspettava da tempo, ma che oggi splende definitivamente», ha esordito la curatrice Silvia Gullino.