A Margarita una … Festa del Cavolo

Comincia nel pomeriggio odierno, sabato 21 ottobre, la 18a “Sagra d’l Coj” a Margarita con l’apertura da parte della Banda Musicale di Morozzo sotto la torre.

Alle ore 16 avverrà la consegna del “Cavolo d’argento” al 'margaritese' meritevole e la premiazione del concorso umoristico per vignettisti “Cavoli Nostri”, indetto dall’associazione culturale “La Nave di Ulisse” al quale hanno partecipato disegnatori di tutta Italia e che ha avuto in giuria il vignettista cuneese Danilo Paparelli.

Dalle 19.30 Street Food a cura della Pro Loco e dalle 21 in poi spettacoli musicali con Street Dance e concerto dei Lou Javanel.

La festa in onore del cavolo proseguirà domenica 22 con l’apertura alle ore 9 del mercato, l’esposizione delle vignette umoristiche presso la scuola primaria in via G.Bertone e alle 10 con le visite guidate al castello Solaro della Margarita.

In paese si potranno ammirare le composizioni legate al concorso di arredo urbano “L’angolo del cavolo” e dalle 12 sarà possibile pranzare sempre con lo Street Food preparato dalla Pro Loco.

Alle 14.30 concerto dei “Coi Toni”, spettacolo del Mago Arturo e premiazioni del concorso “L’angolo del cavolo”.

Presso la Confraternita di S.Antonio sarà possibile visitare un’esposizione di quadri a cura dell’associazione culturale ”La Nave di Ulisse”.

Sono dunque tutti … cavoli nostri, se mancheremo!