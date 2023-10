Lagnasco, il paese dello sport: inaugurato il campo sportivo e gli spogliatoi, in attesa della palestra

Per completare gli impianti sportivi di Lagnasco, manca solo più la palestra, i cui lavori sono già a buon punto.

“L’attenzione ai piccoli comuni - ha concluso il vicepresidente Graglia - alle loro strutture, alle loro esigenze è la mia priorità assoluta. E sono sempre molto soddisfatto quando posso essere utile al territorio e ai suoi cittadini. Complimenti al Sindaco Roberto Dalmazzo con tutta la sua amministrazione, agli uffici comunali, alle ditte che hanno lavorato, alle società sportive ed atleti, ma soprattutto agli alunni e alle loro famiglie per la pazienza dimostrata. Andiamo avanti - ha concluso Graglia - consapevoli che le parole possono essere anche poche ma che, come sempre, sono i fatti che contano. Non basta dire di voler fare le cose, bisogna anche farle, con impegno e concretezza”.