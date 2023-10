Concerti per Organo a Centallo, al via la terza edizione

Sabato 28 ottobre riparte a Centallo la terza edizione dei Concerti per Organo sotto la direzione del maestro Luca Rosso. Tre gli appuntamenti in calendario con ospiti provenienti dal panorama internazionale che si esibiranno nella chiesa San Giovanni Battista, allo strumento Vegezzi-Bossi recentemente restaurato ed ampliato. Il primo vedrà alla consolle il maestro portoghese Afonso Torres, vincitore nel 2021 del prestigioso premio internazionale Gottfried Silbermann di Friburgo in Brisgovia (Germania).

Il secondo appuntamento sarà sabato 18 novembre; come ormai tradizione la serata è dedicata alla memoria di Massimo Nosetti, di cui ricorre quest’anno il decimo anniversario dalla scomparsa. Il concerto è stato affidato a un interessante duo, composto da Gaia Federica Caporiccio al pianoforte e Tommaso Mazzoletti all’organo (quest’ultimo già allievo di Nosetti). La rassegna concluderà venerdì 1 dicembre con l’italo-olandese Francesca Ajossa, giovane e virtuosa musicista.

Centallo porta con sé una lunga tradizione legata alla musica e, in particolar modo, all’Organo grazie alla presenza da oltre 200 anni sul territorio delle botteghe organarie Vittino e Vegezzi-Bossi. Più recentemente, Centallo è diventata sede dei corsi universitari di organo del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo.

L’inizio dei concerti sarà alle ore 21, ingresso libero. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Bene Banca, Centallo Viva e Brondino Vegezzi-Bossi.