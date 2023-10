Mercoledì l'ultimo saluto a Marco Fraire, ex dipendente della Provincia

Mercoledì 25 ottobre nella cattedrale di Saluzzo, alle 10,15, verrà dato l’ultimo saluto a Marco Fraire, 74 anni, mancato lo scorso venerdì 20 ottobre all’ospedale di Savigliano.

L’uomo, originario di Revello, era molto conosciuto nel Saluzzese e nel Cuneese per aver lavorato, dopo il diploma di perito agrario, dapprima in Coldiretti e successivamente alle dipendenze della Provincia di Cuneo, inizialmente al Settore tutela ambiente e poi negli uffici della presidenza come diretto collaboratore di Giovanni Quaglia per tutto il periodo del suo mandato dal 1988 fino al 2004.

Aveva poi proseguito a lavorare, per qualche anno, anche sotto la presidenza provinciale di Raffaele Costa.

Viene ricordato dall’ex Presidente Giovanni Quaglia come: “Un collaboratore competente che ha sempre svolto il suo lavoro con dedizione, disponibilità e senso di appartenenza nei confronti della Provincia. L’ente – spiega Quaglia - in quegli anni era in crescita, Marco Fraire ne sentiva un forte senso di appartenenza e lavorava per la comunità e il territorio”.

Luca Robaldo, attuale presidente della Provincia di Cuneo: “Esprimo a nome mio e di tutto il personale della Provincia il cordoglio alla famiglia di Marco Fraire ricordando le sue eccezionali qualità umane e professionali”.

La passione per la cultura e la storia, lo aveva portato ad essere dal 2013 al 2016 Capo delegazione Fai (Fondo ambiente italiano)della Provincia di Cuneo (che all’epoca comprendeva le delegazioni di Cuneo e Saluzzo).

Roberto Audisio attuale Capo delegazione fai Cuneo: “Sono orgoglioso di essere stato suo vice. Grazie a lui sono cresciuto nel Fai. Era una persona che amava l’arte la storia e la cultura.

Teneva molto alla nostra delegazione tanto che durante le giornate di primavera e autunno veniva spesso a fare il volontario nei beni aperti alla visite dal Fai”.

La salma di Marco Fraire è stata trasferita dall’ospedale di Savigliano all’obitorio dell’ospedale di Saluzzo, da dove mercoledì 25 ottobre alle 10 partirà il funerale.

Il rosario sarà recitato domani, martedì 24 ottobre, alle 18, nella cattedrale di Saluzzo.

Marco Fraire lascia la moglie Paola, la figlia Chiara con Marco, i fratelli Domenico e Carlo e la sorella Teresa.