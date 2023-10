Rifiuti speciali a Clavesana: tredici Comuni sostengono l’opposizione al progetto

In riferimento al progetto di costruzione di un nuovo sito di stoccaggio rifiuti, anche pericolosi, nell’area artigianale di Clavesana, depositato presso la Provincia di Cuneo, si rende noto che nella mattina di sabato 21 ottobre, convocati dal sindaco Luigi Gallo, gli amministratori di 13 Comuni dell’area interessata e delle immediate vicinanze hanno partecipato a una riunione congiunta.

Durante l’incontro sono stati informati i rappresentanti dei Comuni sul progetto presentato alla Provincia da parte della ditta Cement Srl, insediata nell’area produttiva Cascina San Giovanni e si sono stabilite le linee di indirizzo per opporsi all’iniziativa.

La mattinata di lavoro ha visto i Comuni coinvolti esprimere solidarietà al Comune di Clavesana e fornire la disponibilità a supportare l’Amministrazione clavesanese nell’iter di opposizione al progetto.

Nel rispetto del bene comune, dell’ambiente che ci circonda e della salute dei cittadini, i Comuni hanno deciso di “unire le forze”, per far sentire un’unica voce, contraria al progetto che verrà discusso in Conferenza dei servizi.

Supportano l’azione del Comune di Clavesana i Municipi di Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Carrù, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Lequio Tanaro, Marsaglia, Murazzano, Piozzo, Rocca De’ Baldi e Rocca Cigliè.