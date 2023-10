Una serata dedicata alla normativa dei rifiuti e raccolta differenziata, il 2 novembre a Feisoglio

Giovedì 2 novembre alle 20:30, presso il Salone Jolly a Feisoglio, si svolgerà un incontro informativo su un tema quanto mai attuale e indispensabile: quello della raccolta differenziata. L'evento organizzato dall'associazione Fare Quadrato, in collaborazione con l’A.I.S.P.A., è patrocinato dalla Regione Piemonte, Consiglio Regionale e Provincia di Cuneo, in stretta sinergia con l'Unione Montana Alta Langa, l'A.C.E.M. e il Comune di Feisoglio, padrone di casa. L’evento è rivolto a cittadini interessati ed amministratori; interverranno rappresentanti di tutti gli enti promotori che risponderanno alle domande del pubblico per risolvere dubbi o fornire chiarimenti in materia.

Le parole di Alberto Deninotti, Presidente di Fare Quadrato: «Siamo contenti di continuare a promuovere sul territorio iniziative dedite alla comunità, ringrazio a nome dell’associazione tutti i sostenitori di questo evento e il nostro associato Sindaco Simone Gallo per aver co-organizzato il tutto».

«Una serata per fornire pratiche nozioni su un tema che ci coinvolge tutti, in qualsiasi ambito, e per sensibilizzare sulla raccolta differenziata e suoi risvolti, anche e soprattutto in vista delle sanzioni che sono previste partire dal 2025» afferma Serena Gasco di AISPA «Ringraziamo Fare Quadrato per averci coinvolto in questa importante iniziativa».