Il Comune di Mondovì restituisce più di 13mila euro di addizionale IRPEF e TARI a 65 nuclei familiari

Come anticipato nelle scorse settimane e in continuità con le azioni finora intraprese in favore delle fasce più deboli della popolazione, il Comune di Mondovì ha assegnato 13.144,53 euro a valere sul fondo restituzione addizionale comunale IRPEF e TARI (anno d’imposta 2024) a 65 diversi beneficiari. Il provvedimento era indirizzato a supportare i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 20.000,00 (elevato ad euro 21.000,00 per i nuclei monocomposti che non abbiano già usufruito di restituzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi) e gli stessi avrebbero dovuto presentare un’apposita domanda entro il 24 novembre scorso. In particolare, 9.479,73 euro sono andati per il rimborso addizionale IRPEF mentre 3.664,80 euro sono stati stanziati per il rimborso TARI.

"Essere un “Comune Amico della Famiglia” significa anche venire incontro alle esigenze concrete dei singoli nuclei familiari - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alle Politiche Sociali Francesca Botto -. In tal senso, allora, prosegue il nostro impegno nel sostenere le fasce più fragili della nostra comunità attraverso la restituzione addizionale comunale IRPEF e TARI 2024. Un’iniziativa tangibile, oltre che moralmente doverosa, a testimonianza di una collettività dal respiro sempre più inclusivo e solidale".