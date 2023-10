Cittadella dei Servizi a Borgo: la maggioranza risponde al consigliere Bassino

In relazione alla lettera “Quale vantaggio può dare per una ripresa della città una Cittadella dei servizi?" a firma del consigliere comunale Marco Bassino del gruppo “La Torre”, pubblichiamo la risposta del gruppo consiliare di maggioranza "Uniti per Borgo".

La definizione dell’assetto della ex caserma Mario Fiore è stata oggetto dei seguenti atti deliberativi assunti dal Consiglio comunale:

Delibera n. 19 dell’08/06/2023 “Compendio ex Caserma Mario Fiore – aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Revoca Deliberazione approvazione piano particolareggiato di iniziativa pubblica” – Cons. Comunale Bassino ASSENTE;

Delibera n. 20 dell’08/06/2023 “retrocessione di parte del compendio ex caserma Mario fiore all’agenzia del Demanio per Comando provinciale Vigili del fuoco di Cuneo” – Cons. Comunale Bassino ASSENTE;

Delibera n. 21 dell’08/06/2023 “Adozione Variante semplificata n. 28/2023 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 19, DPR 8/6/2001, n. 327 ed art. 17bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed I – per interventi di rifunzionalizzazione di porzione dell’area AS4 “EX CASERMA MARIO FIORE” da destinare ad area per attività del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo” – Cons. Comunale Bassino ASSENTE;

Delibera n. 35 del 27/07/2023 “Disposizione dell’efficacia della Variante semplificata n. 28/2023 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 19, DPR 8/6/2001, n. 327 ed art. 17bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed I – per interventi di rifunzionalizzazione di porzione dell’area AS4 “EX CASERMA MARIO FIORE” da destinare ad area per attività del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo” – Cons. Comunale Bassino ASSENTE;

Delibera n. 36 del 27/07/2023 “Adozione Variante semplificata n. 02/2023 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 19, DPR 8/6/2001, n. 327 ed art. 17bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed I – modifica della modalità attuativa di intervento e delle destinazioni d’uso attualmente previste per la rifunzionalizzazione dell’area AS4.1 “EX CASERMA MARIO FIORE” in area standards per servizi pubblici destinata alla creazione della “Cittadella dei servizi” – area E13” – Cons. Comunale Bassino ASSENTE;

Delibera n. 43 del 28/09/2023 “Disposizione dell’efficacia della Variante semplificata n. 02/2023 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 19, DPR 8/6/2001, n. 327 ed art. 17bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed I – modifica della modalità attuativa di intervento e delle destinazioni d’uso attualmente previste per la rifunzionalizzazione dell’area AS4.1 “EX CASERMA MARIO FIORE” in area standards per servizi pubblici destinata alla creazione della “Cittadella dei servizi” – area E13” – Cons. Comunale Bassino presente.

La ricostruzione proposta dal Cons. comunale Sig. Bassino è documentalmente smentita.

Egli confonde infatti la porzione dell’ex compendio militare destinata ad un vero e proprio presidio dei Vigili del Fuoco con quella destinata alla Cittadella dei servizi che resterà di proprietà comunale.

Per quanto riguarda la parte che diverrà presidio dei Vigili del Fuoco di Cuneo (superficie di circa 26mila mq ), preme dire che il relativo ambizioso progetto è stato ampiamente descritto dallo stesso Comandante Dr. Romano nel corso della seduta del Consiglio comunale di giugno e, come emerge dagli stessi atti, non ha nulla a che vedere con un semplice e riduttivo “magazzino in uso ai vigili del fuoco” così come scrive il cons. Bassino. La porzione rimasta in capo al Comune di Borgo San Dalmazzo (superficie di circa 25mila mq) è destinata a divenire un’area a servizi pubblici adibita a cittadella dei servizi e polo sovracomunale per la gestione delle emergenze a tutela di un ampio territorio.

Tutta la documentazione è a disposizione del Consiglio Comunale e della cittadinanza: l’evidente confusione del Cons. Bassino deriva forse dal fatto che il medesimo non fosse presente a 2 dei 3 consigli comunali nei quali si è affrontato l’argomento, così come a tutte le riunioni dei capo gruppi antecedenti i detti consigli e alle commissioni urbanistiche che hanno discusso il tema?

Il Gruppo consiliare di maggioranza Uniti per Borgo