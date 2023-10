A Mondovì è tempo di "Calici & Forchette - Peccati di Gola": tutto il programma

Hanno registrato il tutto esaurito, negli scorsi giorni, molti degli eventi proposti per la prima edizione di "Calici & Forchette - Colori delle Altre Langhe”, il festival che si inserisce nella già collaudata cornice di "Peccati di Gola".

L'evento, che si propone di valorizzare non solo l'enogastronomia ma anche i beni artistici del rione Piazza, prevede infatti anche speciali masterclass e aperitivi nelle location storiche cittadine come: il circolo di lettura, il museo della Ceramica, LIBER con il museo della Stampa e il teatro sociale che, in anteprima svelerà quello che sarà il percorso di apertura al pubblico nei prossimi mesi.

Oggi pomeriggio i primi appuntamenti:

Talk ore 15:00 - 17:00 Circolo di Lettura

Un momento di confronto, due tavole rotonde, il dialogo, la condivisione di esperienze e di pensieri. L’Agorà del cibo e del vino è un dialogo tra i giovani under 40 del territorio, uno spazio libero e sicuro in cui confrontarsi sulle tematiche dell’enogastronomia, dal lavoro alle opportunità di crescita.

Evento su invito

Talk ore 17:00 Circolo di Lettura

Tutto quello che conosciamo sulla tradizione enogastronomica italiana è intriso di leggende e fake news.

Ne parliamo con uno dei più importanti studiosi e storici del settore.

Dialogherà con Giulia Salis Alberto Grandi

Evento aperto al pubblico

Ore 17:30 Circolo di Lettura

Presentazione del Festival con la presenza delle autorità e dei partner organizzativi. Inaugurazione della mostra Light Gardening alla presenza dell’autore, Giandomenico Frassi.

Evento aperto al pubblico

Ore 18:15 Circolo di Lettura

Un talk dedicato alla relazione tra il mondo del cibo e quello delle emozioni.

Dialogherà con Anna Prandoni: Ester Viola

Evento aperto al pubblico

ore 18.30 Funicolare

Un aperitivo diverso dal solito per gustare dall’alto il territorio Monregalese con le bollicine di Alta Langa e i rossi di Dogliani, guidati dall’enologo Andrea Moser, decretato da Fortune uno dei 40 personaggi under 40 in grado di fare la differenza nel mondo enologico italiano.

In degustazione i vini delle cantine Monsignore e Pio Cesare.

Evento su prenotazione, a pagamento

I cocktail di Leonardo Todisco, brand ambassador di Gin Engine, aprono la serata inaugurale del Festival e la cena di gala. Una cena conviviale esclusiva, per 80 persone, realizzata da quattro giovani chef piemontesi e liguri con wine pairing di vini del territorio e gin pairing con Engine. L’occasione di degustare i prodotti del Monregalese interpretati dai più giovani e promettenti rappresentanti dell’enogastronomia italiana.

Aperitivo: Cocktail di Leonardo Todisco per Gin Engine. Vini Ettore Germano.

Cena:

Uova alla Giolitti, da una ricetta storica con la presentazione dell’archeologa culinaria Samanta Cornaviera. Antonio IettoCarnaroli coniglio di Carmagnola, crema di formaggi piemontesi e riduzione di vino Barbera, Christian CostardiCoda di bue pressata, "marinara", prezzemolo e limone, Jorg GiubbaniMontebianco: marroni, cassis e meringa, Giovanna TesioCremino nocciola e gianduia, Fabrizio Racca

Degustazione di distillati dell’azienda piemontese Argalà in abbinamento al cioccolato di Lim Chocolate.

Vini: Ceretto, Pio Cesare, Anna Maria Abbona, I Vignaioli di Santo Stefano

Evento su prenotazione, a pagamento (posti esauriti).

TUTTO IL PROGRAMMA DI CALICI E FORCHETTE QUI

Da sabato prenderà avvio anche "Peccati di Gola"

L'evento, a ingresso gratuito, organizzato dall’associazione La Funicolare, su mandato del Comune di Mondovì, coadiuvata dalla segreteria organizzativa VMstyle Eventi & Comunicazione per “Peccati di Gola” (a ingresso gratuito) e da Anna Prandoni per “Colori delle Alt(r)e Langhe” (festival con degustazioni e masterclass a pagamento e su prenotazione), con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Regione Piemonte, Intesa Sanpaolo e la collaborazione dell’ATL Cuneese, coinvolgerà Breo e Piazza.

Un percorso espositivo interamente pedonale, caratterizzato come sempre da vaste aree tematiche dedicate alle eccellenze. Corso Statuto accoglierà l’Expo del Gusto, dedicato alle aziende del settore enogastronomico, alle Associazioni di Categoria, agli artigiani, ai produttori agricoli e ai presidi Slow Food. Sul medesimo corso anche Cibo di Strada Gourmet, l’area dedicata allo street food d’eccellenza e ai birrifici artigianali. Piazza Santa Maria Maggiore si riconferma la cornice delle Osterie della Tradizione e delle Enoteche dei Golosi, con il punto ristorazione collocato all’interno di una struttura coperta e riscaldata per offrire proposte di piatti a base di prodotti tipici e intrattenimenti musicali. Via Piandellavalle ospiterà la vetrina del territorio Monregalese, la promozione culturale e turistica del nostro territorio, mentre in via S. Agostino, all’interno del Centro Espositivo Santo Stefano, torna Casa Slow Food, in collaborazione con la Condotta Slow Food Cebano Monregalese: laboratori per grandi e piccini, degustazioni guidate, workshop e showcooking. In piazza Cesare Battisti storica collocazione della XXV Fiera Regionale del Tartufo, con i trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese, il Centro Nazionale Studi Tartufi e la cucina di Cascina Capello con piatti in abbinamento al tartufo fresco. Nei giorni dell’evento (sabato, domenica e mercoledì), i trifolao propongono le simulazioni di raccolta tartufi con i loro cani nell’area verde che verrà allestita sulla medesima piazza. In via Beccaria, i produttori del Mercato Contadino di Mondovì e del Monregalese saranno presenti con le loro eccellenze fino ad arrivare in piazza Roma, area dedicata a Melaviglia, alle De.Co. di Mondovì e del Monregalese, all’Agri Street Food: vendita diretta, frittelle di mele, focaccia, piatti a base dii prodotti agricoli locali, laboratori, intrattenimenti musicali e l’esposizione di mele a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Piazza San Pietro è la cornice di Cuor di Zucca con la selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo.



IL PIZZICOTTO E LA MISTERY BOX



Il pizzicotto 2023 realizzato dalla Ceramica Besio quest’anno è dedicato alla De.co del miele e che sarà acquistabile nel corso della manifestazione.

Sarà ancora possibile per questa edizione acquistare la "mistery box" che offrirà una scelta di eccellenze del territorio scelti a "sorpresa".

IL PROGRAMMA

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 9 - 20

EXPO DEL GUSTO – mostra mercato delle eccellenze agroalimentari | Corso Statuto

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE con i Trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese e Cascina Capello “LE DELIZIE DEL FASSONE” | Piazza Cesare Battisti

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì | Via Beccaria

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì e del Monregalese.

L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Vendita diretta, degustazioni, laboratori e AGRI STREET FOOD| Piazza Roma

CUOR DI ZUCCA – selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo | Piazza S. Pietro

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola | Via Piandellavalle

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli | Via Piandellavalle

Ore 10 - 23

OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro | Corso Statuto

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì | Piazzetta Moizo – Via S. Agostino

Ore 09 - 11.30 PECCATI DI SCUOLA: Visite guidate nel percorso della manifestazione dedicate agli allievi delle scuole di Mondovì

Ore 09.30 STATI GENERALI DEL GAL MONGIOIE: lo sviluppo locale tra strategie e prospettive | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 10 – 12 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 10 - 13 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 10 - 19 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 10 – 19 “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi e dipingere in uno spazio 3D. In occasione di Peccati di Gola, l'accesso al percorso Infinitum con il visore 3D sarà disponibile al prezzo promozionale di 3 euro. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it | Chiesa della Missione - Piazza Maggiore

Ore 10.30 – 12.30 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 11.30 INAUGURAZIONE UFFICIALE CALICI E FORCHETTE | PECCATI DI GOLA & XXV FIERA REGIONALE DEL TARTUFO|Pala Gianni Ferrero - Piazza Cesare Battisti

Ore 15 – 18 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band”, balli occitani con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro| MELAVIGLIA - Piazza Roma

Ore 15 - 18 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 15 “Bimbi in Castagna: impariamo a fare le crépes” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Chef Paolo Pavarino in collaborazione con CFP Cebano Monregalese. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 16 – 18 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 16 – 19 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 17 Inaugurazione ufficiale “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne. A seguire alle ore 18,00 incontro con l'autore Franco Bussolino, fotografo torinese e degustazione offerta dalla Cantina Sociale di Clavesana| Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 17 COMIZIO AGRARIO MONDOVI’ - "Campo varietale frutticolo": Esposizione di varietà tradizionali antiche di frutta. Al visitatore quindi si aprirà un orizzonte insolito di alcune delle più significative varietà di mele allevate nel campo frutticolo stesso | Sede Comizio Agrario – Piazza Ellero 4

Ore 17 “Laboratorio del Gusto a sorpresa con ospite d’eccezione” a cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti. | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 19 – 23 DJ SET | Cibo di Strada Gourmet – Corso Statuto

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 9 - 20

EXPO DEL GUSTO – mostra mercato delle eccellenze agroalimentari | Corso Statuto

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE con i Trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese e Cascina Capello “LE DELIZIE DEL FASSONE” | Piazza Cesare Battisti

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì | Via Beccaria

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì e del Monregalese.

L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Vendita diretta, degustazioni, laboratori e AGRI STREET FOOD| Piazza Roma

CUOR DI ZUCCA – selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo | Piazza S. Pietro

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola | Via Piandellavalle

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli | Via Piandellavalle

Ore 10 - 23

OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro | Corso Statuto

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì | Piazzetta Moizo – Via S. Agostino

Ore 10 – 12 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 10 - 18 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 10 - 19 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 10 – 19 “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi e dipingere in uno spazio 3D. In occasione di Peccati di Gola, l'accesso al percorso Infinitum con il visore 3D sarà disponibile al prezzo promozionale di 3 euro. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it | Chiesa della Missione - Piazza Maggiore

Ore 10.30 – 12.30 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 10.30 “Innamorati delle api: conosciamo l’apicoltore” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Nicaele Turco, produttore miele di alta montagna alpina (Presidio Slow Food). A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 12 – 14.30 esibizione musicale ITINERANTE con i GAT ROSS, folklore di langa | OSTERIE DELLA TRADIZIONE - Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15 – 18 esibizione musicale ITINERANTE con i GAT ROSS, folklore di langa | MELAVIGLIA - Piazza Roma

Ore 15 “I sapori dei prati: un percorso sensoriale per scuole e famiglie” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Maria Cristina Crucitti, The Cheese Storyteller. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 16 – 18 “Racconti Di-Vini - Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino” – mostra fotografica a cura di Mondovì Photo, incentrata sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino, quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne | Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città

Ore 16 – 19 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 17 “Dai prati ai formaggi: assaggiamo la biodoversità” – laboratorio del gusto per famiglie condotto da Maria Cristina Crucitti, The Cheese Storyteller. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

LUNEDI’ 30 OTTOBRE

Ore 18 – 23 apertura OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

MARTEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 10 – 23 apertura OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 19 – 22 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro – OSTERIE DELLA TRADIZIONE| Piazza Santa Maria Maggiore

MERCOLEDI’ 1° NOVEMBRE

Ore 09 - 20

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE con i Trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese e Cascina Capello “LE DELIZIE DEL FASSONE” | Piazza Cesare Battisti

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì | Via Beccaria

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì e del Monregalese.

L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Vendita diretta, degustazioni, laboratori e AGRI STREET FOOD| Piazza Roma

CUOR DI ZUCCA – selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo | Piazza S. Pietro

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola | Via Piandellavalle

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli | Via Piandellavalle

Ore 10,00 - 23,00

OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì | Piazzetta Moizo – Via S. Agostino

Ore 10 - 18 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 10 - 19 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 10 – 19 “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi e dipingere in uno spazio 3D. In occasione di Peccati di Gola, l'accesso al percorso Infinitum con il visore 3D sarà disponibile al prezzo promozionale di 3 euro. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it | Chiesa della Missione - Piazza Maggiore

Ore 10.30 – 12.30 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 10.30 “Sidro di mele: la riscoperta del vino di montagna” – laboratorio del gusto per famiglie condotto da Sabrina e Ivo, Società Agricola l’Ostal Val grana. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 12 – 14 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro| OSTERIE DELLA TRADIZIONE - Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15 - 17 ASSAPORA LA CULTURA – laboratorio per famiglie (su prenotazione) “Halloween in Tipografia” presso il Museo della Stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 15 “Nonna, siediti! Oggi cucino io” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Michelis, specialità artigianali e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 16 – 19 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino