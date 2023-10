L'ospedale di Cuneo tra i primi ventotto d'Italia per la cura dei tumori

Da più di dieci anni, AGENAS realizza, su mandato del Ministero della Salute, il lavoro di monitoraggio e analisi delle cure erogate in Italia, negli ospedali pubblici e privati accreditati.

I dati del rapporto evidenziano come il 2022 sia stato un anno caratterizzato da una ripresa nell’erogazione dell’assistenza in alcuni ambiti rispetto alla fase prepandemica. In particolare, hanno recuperato terreno i ricoveri programmati e quelli diurni; quelli urgenti fanno segnare ancora un -13%. Senza contare che nel triennio 2020-2022 sono stati persi quasi 4 milioni di ricoveri.

Emerge un altro dato: nelle stesse strutture ospedaliere convivono aree di eccellenza con aree di livello basso o molto basso. Solo due strutture hanno elevate performance in quasi tutte le aree (6 su 8): l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, privato e, nel pubblico, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Tra le criticità anche l'eccessiva frammentazione dell'offerta, che si traduce in strutture che non hanno volumi tali da poter garantire qualità nelle prestazioni.

In questo panorama generale, compare in classifica, solo in ambito oncologico, l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. L'ospedale hub della Granda si è attestato tra quelli che garantiscono un livello di qualità alto, risultando tra i primi 30 nosocomi del Paese in questo ambito.

L’area della chirurgia oncologica è valutata complessivamente attraverso 3 indicatori. L'ospedale di Cuneo è tra i 116 che rispettano tutti gli indicatori, garantendo, appunto, una qualità alta. Ma solo in questo ambito. Non compare per gli altri ambiti analizzati: cardiocircolatorio, respiratorio, chirurgia generale, osteomuscolare, nefrologia, sistema nervoso, gravidanza e parto.

In nessuna classifica sono citati gli altri ospedali della provincia.