Processo al gioielliere: per Roggero l'accusa chiede 14 anni di carcere

"Mario Roggero sapeva che cosa stava facendo. E lo voleva fare". Con queste parole il pubblico ministero Davide Greco ha rassegnato le proprie conclusioni alla Corte d'Assise chiedendo la condanna del gioielliere di Grinzane Cavour, a giudizio per la reazione da lui avuta di fronte ai tre rapinatori che avevano preso di mira il suo negozio nel pomeriggio del 28 aprile 2021.

"Il cuore di questo processo – ha proseguito il sostituto procuratore astigiano, che coordinò le indagini successive ai fatti e nel dicembre 2021 chiese il rinvio a giudizio del commerciante - è che uno non può essere giudice e carnefice in una società civile. Lui si è arrogato il diritto, che per legge nessuno ha, di farsi giustiziere anche contro persone che hanno commesso un reato. Se la legge è uguale per tutti, oggi deve esserlo per Roggero".

Quanto alla legittima difesa, per il sostituto procuratore "non sussistono gli elementi per poterla sostenere. Manca la difesa, la legittimità e il domicilio. L'azione per non essere punibile deve essere tesa alla salvaguardia della propria incolumità".

A fronte delle accuse sostenute dal magistrato di duplice omicidio volontario aggravato, tentato omicidio e possesso ingiustificato di arma ha chiesto per Mario Roggero la condanna a 14 anni di carcere. Il pubblico ministerio ha altresì chiesto il riconoscimento della attenuanti generiche quali l'incensuratezza dell'imputato, la provocazione, in quanto il gioielliere agì per ira, e per la somma di 300mila euro versata alle persone offese. Da escludersi l'incapacità di intendere e volere.



