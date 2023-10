Anche l'Alstom di Savigliano aderisce a fabbriche aperte

Anche quest’anno Alstom aderisce al progetto Fabbriche Aperte, l’iniziativa della Regione Piemonte che permette al grande pubblico di visitare i luoghi della produzione industriale del territorio, aperti straordinariamente per l’occasione. Nella giornata di sabato 28 ottobre, lo stabilimento Alstom di Savigliano aprirà quindi le proprie porte ai visitatori che avranno l’occasione di conoscere da vicino il mondo Alstom, conoscere i processi e toccare con mano alcune delle più importanti tecnologie e novità. Tra queste, il Coradia Stream a idrogeno, il primo treno alimentato ad idrogeno presentato in occasione di Expo Ferroviaria che entrerà in funzione in Italia e finanziato dal progetto IPCEI.

“Abbiamo accolto con entusiasmo quest’iniziativa e siamo lieti di aprire al pubblico le porte del nostro centro di eccellenza per i treni regionali e per i treni ad alta velocità Pendolino. Il sito di Savigliano è un perfetto esempio di “fabbrica 4.0”, con una sala di realtà virtuale 3D d’avanguardia che consente di ridurre i tempi di progettazione dei treni, migliorando la qualità del prodotto finale in termini di prestazioni, affidabilità e manutenibilità” ha dichiarato Davide Viale, direttore generale del sito Alstom di Savigliano.

Durante la visita, saranno mostrate tutte le fasi del ciclo produttivo a gruppi di 15 - 20 persone che si sono preventivamente iscritti presso il sito della Regione Piemonte, con possibilità di diversi orari di partenza. Il punto di ritrovo per i visitatori è via Ottavio Moreno 23, a Savigliano.