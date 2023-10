“Dal Monviso al Brasile” : a Rifreddo la messa italo-brasiliana

29 ottobre, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Rifreddo, viene proposta la santa messa italo-brasiliana. La celebrazione è naturalmente aperta a tutti, ma in modo speciale ai brasiliani in Italia, agli italiani che hanno visitato la missione di Palmares, ai sostenitori dei progetti “Dal Monviso al Brasile” e a chi vuole saperne di più su questa missione. Sarà

l’occasione per scoprire cose nuove sulle attività portate avanti nella missione dove ha operato per lungo tempo don Angelo Vincenti, attuale parroco di Rifreddo.

"Come ormai tradizione da tempo, proponiamo anche quest’anno, come associazione, la messa italo brasiliana a Rifreddo, celebrata da don Angelo. È un momento di unione e condivisione, per ricordare il lavoro che continua a Palmares anche se ormai don Angelo è qui con noi", sottolinea Davide Mondino per l’associazione “Dal Monviso al Brasile”.