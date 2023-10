Rocca Cigliè, avviati i lavori per la riqualificazione energetica del municipio

Son iniziati negli scorsi giorni i lavori di riqualificazione energetica del palazzo municipale di Rocca Cigliè.

L'intervento, reso possibile grazie ai fondi europei stanziati dal PNRR, prevede la realizzazione di un cappotto termico esterno, l’isolamento del sottotetto, l’installazione di pompa di calore per il riscaldamento e condizionamento degli uffici comunali, l’installazione di luci a led oltre ad inserire le batterie di accumulo sull’impianto fotovoltaico già esistente.

In primavera, seguiranno altri lavori per la sostituzione dei serramenti e l’aggiunta della ventilazione meccanica puntuale. L’ammontare complessivo degli interventi è di 100mila euro.

"Con questi interventi, - dichiara il sindaco Luigi Ferrua - l’edificio sarà tra i primi del comune in lasse energetica A+, con consumi bassissimi e spese delle utenze contenute. Questo intervento vuole essere da esempio per i cittadini, di come un edificio “energivoro” possa essere convertito in edifico a basse emissioni, contribuendo così alla transizione energetica. Nonostante l’edificio avrà un alto contenuto tecnologico, considerato che insiste in pieno centro storico, si presterà massima attenzione ai colori della facciata ed alle finiture delle persiane. Con questo intervento si conclude la riqualificazione degli edifici pubblici, che si affacciano sul ricetto attorno alla maestosa torre civica."