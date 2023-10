A Mondovì il Campionato italiano di volo aerostatico: terzo posto per il campione di casa Filippo Curti

Tre giorni di voli, cinque gare. Il Campionato aerostatico italiano è tornato a Mondovì, la “Capitale italiana delle mongolfiere”. E sono stati giorni emozionanti: 12 mongolfiere in volo in una competizione tesissima, con ben 16 “task” (obiettivi di gare) che alla fine hanno incoronato il nuovo campione italiano: Federico Pagni, 45 anni di Firenze, esordiente, alla sua prima partecipazione ai Campionati.

Dietro lui due giovanissimi piloti, Edoardo Barbieri (Reggio Emilia, 25 anni) e Filippo Curti (25 anni di Mondovì), entrambi reduci da pochi mesi dalla grandissima esperienza dei Campionati Mondiali FAI Junior a Grudziadz in Polonia.

La 33ª edizione del Campionato aerostatico italiano era organizzato dell’Aeroclub

“Mongolfiere di Mondovì”, primo aeroclub italiano interamente dedicato alle mongolfiere, presieduto dal pilota Giorgio Bogliaccino. Il Campionato è una competizione ufficiale FAI, valida per il ranking delle competizioni internazionale (tra cui il Campionato mondiale).

L’evento sportivo nazionale, nato nel 1988, non veniva disputato da tre anni. La città di Mondovì aveva già ospitato varie edizioni del Campionato: la prima volta accadde nel 2008 (storica e importantissima edizione, che fece da “test event” per i World Air Games di Torino 2009, quando a Mondovì si disputarono le gare in mongolfiera), poi nel 2010, nel 2012, nel 2014, nel 2015 e nel 2017.

I voli di gara si sono svolti da giovedì 16 a sabato 18 ottobre: per ogni volo i piloti dovevano raggiungere un certo numero di obiettivi (tre o addirittura quattro per ogni gara) decretati dal direttore di gara, il lituano Eugenijus Komas, già direttore sportivo ai Mondiali jr FAI in Polonia, assieme al vicedirettore Jan Gruszecki. Un team di direzione di evento altamente qualificato. Alcune gare prevedevano il classico “bersaglio a terra”, con la croce di stoffa distesa sul terreno a indicare l’obiettivo da colpire lanciando il “marker” (un sacchetto con indicato il numero del concorrente), mentre altre prevedevano “bersagli virtuali” da raggiungere in volo. Alcuni esempi di task: il “Fly in” (decollo da zone diverse per dirigersi verso un unico punto), il “Judge Declared Goal” (obiettivo determinato dal giudice, da raggiungere in volo), un “Hesitation Waltz” (la scelta fra due target, dichiarando in anticipo

quale si sceglie), un “Elbow” (realizzare in volo il maggior cambio di rotta possibile) o la “3D shape” (un obiettivo interamente virtuale che richiede alle mongolfiere di percorrere la massima distanza possibile muovendosi in uno spazio tridimensionale di cui il giudice ha fornito le coordinate).

Il presidente dell’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì”, Giorgio Bogliaccino: «Abbiamo lavorato duramente per riportare il Campionato italiano a Mondovi dopo sei anni. È stato un impegno a cui il Direttivo ha lavorato per mesi, ed è stata una grande soddisfazione vedere così tanti piloti in gara. Complimenti al vincitore e a tutti i partecipanti. Rivolgo un ringraziamento alla Città di Mondovì, ai Comuni di Villanova Mondovì e Magliano Alpi per la collaborazione, a tutto il Direttivo e ai volontari. E un “grazie” ai tanti proprietari di terreni di Mondovì che, pazientemente, accettano che le mongolfiere decollino o atterrino dai loro campi».

«Questo è stato un campionato piuttosto competitivo, dal punto di vista delle prove - afferma il direttore di evento, Eugenijus Komas -. Le maggiori difficoltà sono state legate alle condizioni di vento e alla limitatezza della zona di gara. Ogni prova veniva determinata poco prima del decollo, tenendo conto delle condizioni meteo in tempo reale, della direzione della velocità del vento e delle previsioni per le prossime ore. Prima di fissare un task io cerco sempre di “immaginarmi l’intero volo nella mia testa, cercando di capire se è possibile effettuare quel tipo di prova, in quali condizioni e in quali tempi».

Luca Robaldo, sindaco della Città di Mondovì:





CLASSIFICA FINALE 33° CAMPIONATO AEROSTATICO ITALIANO

1 PAGNI, Federico

2 BARBIERI, Edoardo

3 CURTI, Filippo

4 AIMO, Giovanni

5 OGGIONI, Paolo

6 BLANGETTI, Giuseppe

7 MONTEMURRO, Guido

8 BONANNO, Paolo

9 MOSCARA, Raffaele

10 BOETTI, Paolo

11 TROMBETTI, Riccardo

12 GIOMI, Marco