Cuneo la Città che Resiste [Prima puntata / prima parte]

Cuneo. L'unico capoluogo d'Italia che ha un nome geometrico. È proprio la sua forma, abbracciata tra il fiume Gesso e lo Stura, a dare origine a una Città antica, ricca di storia, per natura invalicabile. Resiste nei secoli agli assedi (se ne contano almeno sette), resiste da secoli la sua arte, così come è la Resistenza a fare di Cuneo Città Medaglia d'Oro al Valore Militare. È proprio dalla sua centrale piazza, dove al centro sorge la statua dedicata al noto giureconsulto Giuseppe Barbaroux, che Duccio Galimberti pronunciò un discorso fondamentale per le sorti della storia italiana del Novecento. Quella Piazza, che ora di Galimberti porta il nome, è una cerniera tra Roma e Nizza, luoghi che Cuneo idealmente abbraccia, anche urbanisticamente.



Non poteva che partire dal capoluogo della Granda il viaggio di Storie dell'Arte, meraviglie da ascoltare, oltre che da vedere. In questa prima parte Franco Giletta ci accompagna alla scoperta della Città con una prima importante tappa nel Duomo di Cuneo e le preziose opere conservate al suo interno.



Si ringrazia Don Mauro Biodo (sacerdote presso il Duomo) e Cece Mannazza per la voce di Duccio Galimberti.



Tra una settimana la seconda puntata ancora dedicata a Cuneo.



Puntata Uno. (PRIMA PARTE)