Proseguono gli appuntamenti a Mondovì con "Peccati di Gola - Calici & Forchette"

Proseguiranno fino al 1° novembre gli appuntamenti con l'edizione 2023 "Peccati di Gola - 25^ Fiera Regionale del Tartufo - Calici & Forchette".

Dopo il lungo week end che ha dato il via alla manifestazione, l'amministrazione traccia un primo bilancio su questa edizione della kermesse, che ha omaggiato il ricordo del suo ideatore, il compianto sindaco Gianni Ferrero (leggi qui).

"Soddisfatti, perché la strada intrapresa è quella che ci consentirà di dare una identità alla nostra città anche se non è di certo facile riuscire a valutare con sguardo lucido e realista l'edizione "zero" di una manifestazione che, appunto, ha conosciuto in questi giorni una rivisitazione tangibile ed eterogenea" questo il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell'assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. - "Abbiamo ricordato Gianni Ferrero, visionario ideatore di Peccati di Gola, mantenendo lo spirito gastronomico dell'evento e dandogli un nuovo respiro a partire dal nome 'Calici&Forchette', inserendo un'anima nuova, un'anima che guarda alle Alt(r)e Langhe su cui si affaccia la nostra collina di Piazza".

"Sono stati giorni frenetici - concludono dall'amministrazione - per i quali non possiamo che ringraziare profondamente tutti gli enti, i partner tecnici e organizzativi, gli sponsor, i sostenitori e gli uffici comunali e i volontari di ogni settore. Siamo grati a chi si è complimentato ed a chi ha mosso critiche: ci sono senz'altro diverse migliorie da apportare e continueremo, come sempre, ad ascoltare i cittadini o le associazioni che vorranno proporre suggestioni o idee per il futuro, consapevoli di come soltanto una condivisione comunitaria possa favorire l'attecchimento di una manifestazione innovativa. Abbiamo aperto un percorso in cui crediamo e che, perseverando negli anni, riserverà tante soddisfazioni e offrirà ulteriori opportunità di crescita".

LA MAPPA

IL PROGRAMMA

LUNEDI’ 30 OTTOBRE

Ore 18 – 23 apertura OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

MARTEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 10 – 23 apertura OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 19 – 22 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro – OSTERIE DELLA TRADIZIONE| Piazza Santa Maria Maggiore

MERCOLEDI’ 1° NOVEMBRE

Ore 09 - 20

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE con i Trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese e Cascina Capello “LE DELIZIE DEL FASSONE” | Piazza Cesare Battisti

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì | Via Beccaria

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì e del Monregalese.

L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Vendita diretta, degustazioni, laboratori e AGRI STREET FOOD| Piazza Roma

CUOR DI ZUCCA – selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo | Piazza S. Pietro

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola | Via Piandellavalle

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli | Via Piandellavalle

Ore 10,00 - 23,00

OSTERIE DELLA TRADIZIONE e ENOTECA GOLOSA – Il meglio delle eccellenze a tavola | Piazza Santa Maria Maggiore

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì | Piazzetta Moizo – Via S. Agostino

Ore 10 - 18 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Ufficio Turistico IAT, Torre del Belvedere e Museo della Ceramica | Piazza Maggiore

Ore 10 - 19 ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 10 – 19 “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi e dipingere in uno spazio 3D. In occasione di Peccati di Gola, l'accesso al percorso Infinitum con il visore 3D sarà disponibile al prezzo promozionale di 3 euro. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it | Chiesa della Missione - Piazza Maggiore

Ore 10.30 – 12.30 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 10.30 “Sidro di mele: la riscoperta del vino di montagna” – laboratorio del gusto per famiglie condotto da Sabrina e Ivo, Società Agricola l’Ostal Val grana. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 12 – 14 esibizione musicale del gruppo “Miki Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro| OSTERIE DELLA TRADIZIONE - Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15 - 17 ASSAPORA LA CULTURA – laboratorio per famiglie (su prenotazione) “Halloween in Tipografia” presso il Museo della Stampa | Piazza d’Armi 2/e

Ore 15 “Nonna, siediti! Oggi cucino io” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Michelis, specialità artigianali e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Ore 16 – 19 Mostra “Gli acquerelli di Agide Noelli” - architetto, paesaggista e studioso del Monregalese (1870 – 1954). Mostra a cura del Centro Studi Monregalese | Centro Espositivo Santo Stefano - Via S. Agostino

Anche quest'anno sarà possibile acquistare il "pizzicotto", realizzato dalla Ceramica Besio, dedicata alla De.co del miele.

Sarà ancora possibile per questa edizione acquistare la "mistery box" che offrirà una scelta di eccellenze del territorio scelti a "sorpresa".