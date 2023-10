Racconigi celebra la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

4 novembre, a partire dalle ore 9:50, sono in programma a Racconigi le celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, per commemorare i Caduti di tutte le guerre.

Il 4 novembre 1921 infatti venne tumulato all’altare della patria a Roma il Milite Ignoto, simbolo del sacrificio di tutti i soldati caduti a difesa della nazione.

Il programma delle celebrazioni sarà il seguente:

-ore 9:50: raduno dei partecipanti al cimitero comunale;

-ore 10: momento di preghiera in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, officiato dal parroco don Maurilio Scavino nella Cappella del cimitero;

-ore 10:30: corteo lungo le vie cittadine fino a piazza Carlo Alberto;

-ore 11: onori alla bandiera, deposizione corone di alloro e onore ai Caduti;

-ore 11:15: saluto del sindaco e interventi delle autorità.

A seguire è prevista una riflessione a cura degli studenti dell’Istituto Arimondi-Eula di Racconigi. Le celebrazioni saranno accompagnate dalla banda musicale Città di Racconigi.

“Invitiamo tutti i cittadini, giovani e meno giovani, ad esporre il tricolore e a partecipare alle celebrazioni per ricordare tutti coloro che hanno dato la vita per la patria –commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda- Questa giornata è una grande opportunità per riflettere sulla storia d’Italia e per onorare chi ha difeso e continua a difendere la sovranità e la sicurezza del nostro paese”.