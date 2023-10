Mira ora è libera”: Dronero piange la piccola Mirabel, di soli 5 anni

“Mira ora è libera” ha scritto sulla sua pagina facebook mamma Giulia questa notte.



Dronero oggi, lunedì 30 ottobre, piange la piccola Mirabel, di soli 5 anni, da oltre due anni affetta da un raro tumore.



La scoperta e le cure presso l’ospedale Regina Margherita di Torino: a raccontare con foto e video sui social i momenti di quotidianità la mamma della piccola, Giulia Focaru, che soprattutto nell’ultimo periodo faceva dirette sempre più ravvicinate nel tempo per aggiornare le persone che seguivano la vicenda.



Tantissimi messaggi d’affetto e manifestazioni di solidarietà nei confronti di questa famiglia, tra i quali il progetto Scaldacuore e la visita ad aprile del consigliere regionale Francesco Graglia. Commovente, a luglio, era poi stata una fiaccolata lungo il Viale Stazione a Dronero organizzata da un gruppo di mamme con le maestre ed i compagni di classe, che aveva visto partecipi tra le persone anche il sindaco Mauro Astesano con gli assessori Marica Bima e Maria Grazia Gerbaudo. Tutti hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo.



Mirabel, nome che deriva dal latino e significa “meravigliosa”: così azzeccato, racchiudeva di questa bambina l’essenza. Mirabel e la sua vitalità, energia pura nel sorriso, ma anche il suo essere sensibile, già così responsabile nonostante la giovane età.



“Ciao amici, ricordatevi che siete fortissimi” diceva in un video, come a far capire non soltanto il significato profondo, ma la vera vittoria oltre tutte le circostanze.



Rimarrà per sempre nel cuore dei suoi genitori, mamma Giulia e papà Zoltan, della sorella Isabel, del fratello Raphael, dei nonni, degli zii, di tutti i parenti ed amici.