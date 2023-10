Arriva il premio “Maestro dell’arte e della cucina italiana”? Ciaburro: "Premierà la Granda e il Piemonte"

Così si chiamerà il nuovo premio assegnato agli chef che valorizzano al meglio le produzioni del nostro territorio, facendo conoscere la nostra Nazione in tutto il mondo.

Spiega l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, membro della Commissione Agricoltura: “l’iter del disegno di legge per istituire questo premio, è appena incominciato. L’obiettivo è quello di riconoscere e valorizzare il Made in Italy dell’enogastronomia che è un volano importantissimo della nostra economia, visto che le produzioni nostrane sono apprezzate in tutto il mondo. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha fortemente voluto questo riconoscimento, dimostrando ancora una volta l’attenzione e la promozione del Governo Meloni verso chi si impegna per raggiungere obiettivi importanti”.

Il premio “Maestro dell’arte e della cucina italiana” intende quindi “incentivare e premiare - come spiega l’onorevole Ciaburro - coloro che si sono distinti nel settore gastronomico, contribuendo alla valorizzazione dell’arte culinaria italiana, che così saranno riconosciuti e premiati a livello nazionale. Il premio vuole anche essere un ringraziamento a tutti i talenti che fanno della cucina italiana, con i suoi sapori e l sue tradizioni, un grande patrimonio che deve essere tutelato ed accresciuto, sponsorizzato e valorizzato.

"Non posso non pensare alle tante eccellenze della mia provincia Granda - chiude Ciaburro -, tra vino, tartufi, funghi, frutta e carne: un tesoro prezioso di profumi e sapori”.