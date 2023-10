Battuta di caccia al cinghiale a Novello, parla il legale dei cacciatori: "Il video di Vacchetta è provocatorio"

Ancora da chiarire che cosa sia avvenuto il pomeriggio del 25 ottobre scorso a Novello. Di certo c’è il cinghiale morto e un video-diretta girato e postato su Facebook dal veterinario Massimo Vacchetta del Centro Ricci “la Ninna” dopo un diverbio avuto con una squadra di cacciatori.

Quel pomeriggio, alcune squadre dell’Atc Cn 1 e Cn4 erano impegnate nella caccia al cinghiale, quando ad un certo punto il veterinario, che abita a pochi metri, udì gli spari dei fucili.

In un primo momento il veterinario chiamò le forze dell’ordine che, perlustrato il luogo, constatarono che nessuna prescrizione del regolamento venatorio, tra cui il rispetto delle distanze, era stata violata: la Legge Regionale, infatti, prevede il divieto di caccia per una distanza di 100 metri da case e altri edifici, e stabilisce altresì che è vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.

Dopo l’intervento delle autorità, Vacchetta continuò però a sentire degli spari e quindi uscì di casa iniziando a girare una diretta su Facebook (LEGGI QUI).

Incrociato un gruppo di cacciatori e alla vista del cinghiale morto, vi fu l'immediata reazione de veterinario: “Vedete! Sparano a due passi dal paese, vicino alle case! Guardate quanti sono e qui c’è il cinghiale morto! Vigliacchi! Siete in diretta Facebook!”.

Poi, il degenerare della situazione con insulti e minacce anche da parte dei cacciatori: “Ti spacco la testa”, urlò uno di loro. Infine, il tentativo di strappare il telefono al veterinario. Nel video si sentono frasi come “Se filmi ancora ti spacco le corna” , o ancora “A te i ricci non li porto più!”

“Tra i cacciatori ho riconosciuto qualcuno del paese – spiega oggi il veterinario –. Sono andato al Pronto soccorso di Verduno perché oltre a sentire male a una gamba e al collo, ho avuto dolori in pancia a seguito di un pugno. Ho lividi su una mano e al braccio. La prognosi è di 15 giorni”.

Come spiegato dall’avvocato Alberto Summa, il legale di due dei cacciatori ripresi, si tratterebbe di un video provocatorio: “L’attività che stavano svolgendo era regolare - spiega -. I Carabinieri che sono intervenuti non hanno rilevato alcuna anomalia e li hanno lasciati proseguire. Alla vista del dott. Vacchetta con il cellulare in mano hanno cercato di toglierglielo perché si sono sentiti provocati. Hanno pensato che lui non potesse riprenderli, mentre continuava ad insultarli: si sono sentiti aggrediti. Valuteremo la situazione”.

Domenica 29 ottobre, intanto, a Torino, si è svolta una manifestazione anti caccia alla quale hanno preso parte numerose associazioni. Tra i partecipanti al corteo anche molti cuneesi.