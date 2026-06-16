Addio a Emanuele Dicarlo: la Polizia e la comunità di Cuneo in lutto per l'ex assistente capo

La comunità di Cuneo si stringe nel dolore per la scomparsa di Emanuele Dicarlo, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 78 anni. Molto conosciuto in città e stimato per il suo lungo servizio nelle forze dell'ordine, Dicarlo aveva ricoperto il ruolo di Assistente Capo della Polizia di Stato, una divisa indossata con dedizione fino al momento della pensione.

La notizia del suo decesso, avvenuto lo scorso 14 giugno, ha suscitato profondo cordoglio. Lascia la moglie Pasana Maiorano, i figli Massimo (con Elisabetta), Gianmarco (con Monica) e Denise (con Cristian), i diletti nipoti Mia, Leonardo, Alessio e Lorenzo, oltre a fratelli, sorelle, cognati, nipoti, pronipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 16 giugno 2026, alle ore 14.30, presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco a Cuneo, con partenza dall'Ospedale Carle di Cuneo Confreria. Dopo la funzione religiosa, la salma proseguirà verso il Cimitero di San Rocco Castagnaretta per la sepoltura.

La famiglia, nel ringraziare quanti si uniranno al loro dolore, ha espresso il desiderio di ricordare Emanuele non attraverso l'omaggio dei fiori, ma con opere di bene. Nelle prossime settimane verranno inoltre celebrate le messe in suffragio, sempre presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco. Messa di settima, domenica 21 giugno alle ore 18.00, Messa di trigesima: domenica 12 luglio alle ore 18.00.