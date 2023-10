Due incidenti alle porte di Cuneo: traffico in tilt a Madonna dell'Olmo e sul viadotto Soleri

Due incidenti alle porte di Cuneo e traffico in tilt in particolare a Madonna dell'Olmo dove, verso le 10, si è verificato un frontale tra una vettura e un macchinario per la movimentazione terra. L'impatto in via Torino, nei pressi di una rivendita di materiale edile.

La strada è aperta a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari e la Polizia locale.

Il carro attrezzi che dovrebbe arrivare sul posto per la rimozione dei mezzi è al momento imbottigliato nella coda provocata da un secondo incidente, avvenuto all'uscita del viadotto Soleri, in direzione di Confreria. Qui stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri.