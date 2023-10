Fabio Testi interpreta il “Concerto d’amore in versi” al Monastero della Stella sabato 4 novembre alle 21

La voce calda e suadente dell’attore Fabio Testi, intervallata da brani musicali di compositori del calibro di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Georges Bizet e Jaques Ibert, eseguiti da Stefano Maffizzoni, flauto solista e dal chitarrista Andrea Candeli, sarà protagonista del “Concerto d’amore in versi”, in programma sabato 4 novembre alle 21 al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità, 4 a Saluzzo).

Il concerto è organizzato nell’ambito della 44esima stagione di Antidogma Musica con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Ideato e diretto dallo stesso Fabio Testi e da Stefano Maffizzoni, il “Concerto d’amore in versi” è un itinerario poetico-musicale attraverso i brani e le composizioni di Federico Garcia Lorca, Alda Merini, Pablo Neruda, Jacques Prévert, Aleixandre Vicente.

Gli spettatori faranno un viaggio sentimentale sull’amore, alla scoperta delle più belle poesie scritte dai poeti più sensibili e famosi del Novecento.

Ingresso 10 euro.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Antidogoma al seguente link:

https://www.antidogmamusica.org/event-details/concerto-damore-in-versi