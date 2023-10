Parte da Cherasco il tour di presentazione del libro Amore e guerra in Alta Langa

Cherasco e le vicende della sua comunità isrealita nel dramma della Seconda guerra mondiale: è uno dei ritratti storici contenuti nel romanzo “Amore e guerra in Alta Langa”, opera d’esordio della scrittrice Suzanne Hoffman, presentata in anteprima, la sera di venerdì 27 ottobre, nel salone consiliare della Città delle paci.

Davanti a un folto pubblico, l’autrice ha dialogato con la barolista Chiara Boschis e l’interprete Sara Matteodo, raccontando curiosità relative a fatti e personaggi del libro, nel quale Cherasco viene citata ben 45 volte.

L’opera, pubblicata dalla casa editrice Araba fenice, ripercorre, narrando le vicende di otto famiglie, vent’anni di storia del Novecento italiano, dall’avvento del Fascismo alla Resistenza, con un focus sui personaggi femminili e sugli avvenimenti che si svolgono nel Basso Piemonte. Alla base del romanzo c’è un paziente lavoro di ricerca, condotto dalla scrittrice durante il periodo pandemico sulla base di testimonianze, fotografie e ricostruzioni di avvenimenti verificatisi realmente.

Commenta il sindaco Carlo Davico: «Con la sua opera Suzanne Hoffman contribuisce alla notorietà storico-culturale della nostra città. La ringrazio per la disponibilità e per aver scelto proprio Cherasco per l’anteprima del suo libro».