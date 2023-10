Show cooking al Baladin di Cuneo, per scoprire le ricette autunnali dello chef Cristian Meloni

Ripartiti gli appuntamenti del giovedì all'Open Baladin di Cuneo. Dopo l'esordio della scorsa settimana, con il primo show cooking della stagione che durerà fino alla prossima primavera, giovedì 2 novembre ci sarà il secondo show.

Stessa formula: dalle 18 alle 20, gratuito ma con obbligo di prenotazione.

Ogni due settimane l'appuntamento sarà in collaborazione con Coldiretti e con i prodotti di Campagna Amica, protagonisti dei piatti che verranno preparati e fatti assaggiare, sempre in abbinamento con le birre Baladin.

Gli altri show cooking saranno gestiti direttamente da Baladin, come il prossimo, che vedrà ai fornelli niente meno che lo chef di Baladin Open Garden, Cristian Milone, ormai da 10 anni in squadra con Teo Musso.

Il giovane chef preparerà alcuni dei piatti del nuovo menù autunnale del locale di Piozzo, sede del birrificio: dalla lingua scottata, con gambero rosso, lamponi e puntarelle al piatto a base di zucca di Piozzo.

La serata sarà anche occasione per parlare proprio di questo straordinario prodotto piozzese, grazie alla presenza del vicepresidente della pro loco.

Una serata per vedere come nascono alcuni piatti, per poi assaggiarli abbinati alla birra di sapore e gradazione più indicati, nel perfetto spirito degli show cooking dell'Open Baladin di Cuneo, ormai diventati appuntamento fisso per i tanti appassionati. Da segnare in calendario: giovedì 2 novembre dalle 18 alle 20. E poi, ogni giovedì, stesso posto e stessa ora.

Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).