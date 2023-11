A Peveragno la serata "In cammino sulla via Francigena"

La Compagnia del Birùn organizza venerdì 10 novembre alle 21.15 presso il Centro Culturale Ambrosino di Peveragno un nuovo appuntamento della Rassegna "Assaggi 2023 - DOMINA O DONNA'. La serata "IN CAMMINO SULLA VIA FRANCIGENA" è presentata in collaborazione con il C.A.I. e la Biblioteca di Peveragno e durante la quale verranno proiettate le fotografie scattate e messe a disposizione dai partecipanti all’escursione sulla Via Francigena organizzata dalla Compagnia del Birùn e dal C.A.I. dal 28 settembre all'1 ottobre 2023.

Interverranno anche il dottor Mario Frusi e l'infermiera professionale Eliana Brizio di 'Noosoma Salute e Benessere' con una breve conferenza sui benefici fisici e mentali del camminare. In un mondo in cui spostarsi è sempre più facile, è fondamentale conservare la capacità di viaggiare con l'intenzione e l'interesse di incontrarsi e di incontrare l'inaspettato affinché il viaggio non termini alla meta o al ritorno, ma diventi parte del nostro quotidiano favorendo il nostro benessere.

La serata è gratuita e aperta a tutti.