I Frati cappuccini di Bra invitano ad una serie di incontri francescani

In foto la chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Bra

I Frati cappuccini di Bra aprono il loro convento per una serie di incontri dal titolo “Così pregava Francesco”. Questi cenacoli francescani per il 2023/24 avranno cadenza mensile e inizieranno tutti alle ore 15 con un commento, per poi proseguire con i vespri ed un momento di fraternità nei locali del convento. Si parte 5 novembre con il tema “Alto e glorioso Dio”: preghiera a San Damiano.