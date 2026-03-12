Bene Vagienna, Pablo Y Luna chiude la stagione teatrale alla Sala Don Giraudo

Sabato 21 marzo alle 21, la Sala Don Giraudo di Bene Vagienna ospita il penultimo appuntamento della prima stagione teatrale, con Pablo Y Luna protagonista di un concerto che intreccia suggestioni internazionali.

Accompagnato da Davide Borra (fisarmonica), Giulia Subba (violino), Mattia Floris (chitarra e voce) e Alberto Santoru (contrabbasso e percussioni), il progetto unisce musicisti esperti europei in un repertorio variegato. Fisarmonica, violino, chitarra e contrabbasso alternano momenti intimi a ritmi energici, dialogando col pubblico tra tradizione e immaginazione.

Evento conclusivo per il pubblico adulto, la stagione – sostenuta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo tramite bando Corto Circuito – chiuderà il 12 aprile con uno spettacolo familiare. Occasione per un saluto collettivo con musica dal vivo.