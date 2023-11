Alba: consegnato al sindaco il manifesto del 76esimo congresso nazionale Fiaf

Nei giorni scorsi, nel Palazzo comunale di Alba, il sindaco Carlo Bo ha ricevuto dal Gruppo Fotografico Albese il manifesto ufficiale del 76esimo congresso nazionale Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), da mercoledì 15 a domenica 19 maggio 2024 in città, grazie all’organizzazione del Gruppo Fotografico Albese in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A consegnare la locandina al primo cittadino sono stati il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano e il vice presidente Diego Battaglino delegato regionale Fiaf Piemonte + Valle D’Aosta.

L’incontro nell’ufficio del sindaco è stato anche l’occasione per parlare dei preparativi relativi al congresso nazionale Fiaf. Un evento con numerose iniziative all’interno della manifestazione, come mostre fotografiche, talk con esperti di fotografia, presentazione di libri, proiezioni, workshop, meeting, letture portfolio ed escursioni atte a scoprire e magari fotografare le bellezze artistiche, archeologiche e paesaggistiche della città e del territorio. Un contenitore con svariati incontri spalmati su più giorni destinati ai soci delle diverse associazioni fotografiche, ma anche agli appassionati di fotografia ed al pubblico in generale.

«Stiamo sostenendo con grande entusiasmo questa manifestazione straordinaria per moltissimi fotografi ed un vasto pubblico di vario genere - dichiara il sindaco Carlo Bo - Sicuramente porterà sul territorio moltissimi appassionati di fotografia e non solo. Le numerose iniziative in corso di preparazione si profilano di spessore ed animeranno ed intratterranno per cinque giorni consecutivi svariate persone interessate all’argomento. Ringrazio il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano, il vice presidente Diego Battaglino e tutto il direttivo dell’associazione per in grande impegno nell’organizzazione dell’iniziativa».

«L’incontro dei giorni scorsi – spiega il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano - è stato di fondamentale importanza per aggiornare il sindaco sullo stato dei lavori e dei preparativi per il prossimo congresso nazionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Ci stiamo adoperando su tutti i fronti per creare un evento di successo senza precedenti, coinvolgendo non solo i fotografi professionisti, ma anche gli appassionati di fotografia provenienti da ogni angolo del paese».

«Abbiamo voluto consegnare al sindaco il primo manifesto ufficiale del congresso nazionale Fiaf – spiega il vice presidente del Gruppo Fotografico Albese Diego Battaglino delegato regionale Fiaf Piemonte + Valle D’Aosta - È grande 1 metro per 70 centimetri e rappresenta il grande impegno sull’evento, testimoniando contemporaneamente il forte legame tra il mondo della fotografia e la Città di Alba che si prepara ad accogliere un pubblico appassionato e curioso».

Intanto, il Gruppo Fotografico Albese sta realizzando anche il nuovo sito web: www.albafotofestival.it dove si troveranno presto informazioni sul congresso e sulle altre attività dell’associazione.