Tempesta Aline, la Regione in sopralluogo a Valdieri stima danni per 800mila euro

Questa mattina, giovedì 2 novembre, i tecnici della Regione Piemonte hanno raggiunto Valdieri per la valutazione dei danni a seguito del maltempo che lo scorso 19 e 20 ottobre aveva interessato con particolare rilevanza la Valle Gesso.

Un fenomeno atmosferico, denominato dai francesi “tempesta Aline”, che aveva portato in poche ore sul comune della Valle Gesso 200 millimetri e che hanno procurato seri danni al territorio.



“Vorremmo davvero aver concluso la conta dei danni, ma la realtà è che ormai ogni giorni scopriamo dinamiche e scenari nuovi sul territorio. Speriamo la Regione intervenga con qualche tipo di sostegno, come ha già fatto in passato, magari scavalcando l'ostacolo della burocrazia”.